جريمة نصب.. مصرفي أردني يسرق مواطنين ويهرب لدولة خليجية

كشف موقع عمون الأردني أن مجموعة من المواطنين الأردنيين رفعوا دعاوي قضائية ضد نائب مدير عام بنك اردني ويشغل منصب مدير خزينة البنك بعد احتياله عليهم وإيهامهم باستثمار أموالهم في الذهب والنفط وعملات .





وذكر المجني عليهم ان موظف البنك قام بالتغرير بهم وإيهامهم بالاستثمار بأموالهم وتوقيعهم على شراء عقود آجلة لذهب ونفط وعملات تعود عليهم فيما بعد بفوائد مالية.





وأوضح الموقع الأردني نقلاً عن مصادر امنية لم يسمها ان المتهم غادر البلاد بتاريخ 9 أغسطس إلى دولة خليجية، قبل ان يصدر قرار بحقه ومنعه من السفر كإجراء روتيني حتى لو غادر البلاد.





وذكر المصدر الأمني أن أن موظف البنك قام بإعطاء جواز سفره لأحد الأشخاص المحتال عليهم كضمانة، ليقوم بعدها بإخراج بدل فاقد ومغادرة البلاد.





ولفت الموقع الأردني ان المتهم حصل علي الكثير من الأموال حيث بيّن أحد المجني عليهم إنه تعرض للاحتيال بقيمة 400 ألف دينار، وآخر بقيمة ربع مليون دينار، وثالث بقيمة 80 ألفا، ورابع بقيمة 350 ألف دولار وغيرهم، مؤكدين أن المبلغ وصل عدة ملايين وعدد المحتال عليهم بالعشرات.