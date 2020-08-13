مصري يدق مسماراً بـ ركبته ومسابقة البلي في جامعة القاهرة.. حكايات من زمن فات.. صور

الاهتمام بالرياضة والصحة البدنية عادة اتبعها المصريون منذ عشرات الأعوام ومنهم شاب مصري اهتم بلياقته البدنية حتى حصل على لقب «أقوى شاب في العالم» في عام 1925، عضلاته المفتولة التي لم تعرف لكبر حجمها وقوتها (المكملات الغذائية) المعروفة اليوم كانت سببا في حصوله على هذا اللقب.





ونشرت مجلة المصور في عددها الثالث والخمسين تفاصيل حمل الشاب المصري عبدالقادر أفندي راضي هذا اللقب، ولم يكن قد تجاوز حينها عامه التاسع عشر، حتى وبحسب المجلة القديمة كتبت الصحف البريطانية حينها العديد من المقالات عن عبد القادر راضي، ولم يعرف كيفية حصوله على هذا اللقب.





لم يتضح سبب حصول عبد القادر على هذا اللقب وما إذا كان تم من خلال مسابقة أم لا، ولكن تم نشر مقاسات جسده ومحور الصدر في الحالة الطبيعية 112 سم، والعضد 42 سم، وكان شابا شديد القوة استطاع حمل وزن 135 كيلو جراماً فوق أكتافه.





وكان يستغل أسنانه أيضا في أعمال القوة، حيث استطاع حمل ما يزيد على مائة كيلو جرام بأسنانه، وتباهى بقوته من خلال ثني قضيبن من الحديد بواسطة ركبتيه فقط، ووصل طول كل منهما 12 بوصة، واستطاع بركبته أيضاً ضرب مسماراً كبيراً على لوح من الخشب.