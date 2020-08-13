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تعليم

الموافقة على إنشاء برنامج الجيولوجية الهندسية بكلية علوم الأرض ببني سويف

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:09 ص
كلية علوم الأرض ببني
كلية علوم الأرض ببني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، عن موافقة المجلس الاعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج الجيولوجيا الهندسية  كبرنامج دراسي جديد بكلية علوم الارض (برنامج خاص بمصروفات).

وأشار رئيس الجامعة الى اهمية البرنامج باعتباره البرنامج الوحيد في جمهورية مصر العربية الذى يمنح درجة البكالوريوس في علوم  الأرض (تخصص الجيولوجيا الهندسية). مضيفا انه سيقوم بالتدريس في هذا البرنامج نخبة من الأساتذة المتخصصين من كليات علوم الأرض والعلوم والهندسة، كما ان نظام الدراسة المتبع بالبرنامج هو نظام الساعات المعتمدة و يقبل البرنامج طلاب شعبتي العلوم والرياضيات.

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وأوضح رئيس الجامعة ان البرنامج يهدف الى إعداد الدراسات الجيولوجية و التقنية  الجيولوجية السطحية والتحت سطحية التي تعد الأساس للخطط الإنشائية الهندسية و للمدن الرئيسية، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المدن الجديدة، وكذلك تحديد أنسب المواقع لإنشاء السدود والأنفاق والمناجم ومد الطرق البرية وإنشاء المطارات وإقامة الموانئ ، و دراسة وتقييم الخصائص الهندسية لمواد البناء، وايضا المشاركة في تقييم المخاطر البيئية للإنشاءات المقامة الحالية و المستقبلية.

جدير بالذكر ان الدكتور منصور اكد ان البرنامج يتيح فرص عمل للخريجين في عدد من المجالات كالمحاجر و المناجم وشركات البترول والأسمنت والحراريات ، و المؤسسات العامة و الخاصة في مجالات الجيولوجيا والجيولوجيا الهندسية ، وكذلك شركات الانشاءات و الاستشارات الهندسية والطرق والكباري والتخطيط العمراني.
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