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أخبار العالم

العراق: نتواصل مع التحالف الدولي بشأن الاعتداءات التركية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:47 م
علم العراق
علم العراق
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أحمد محرم
قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي إن "هناك اتصالات مستمرة مع التحالف الدولي بشأن الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية.

وأضاف الخفاجي، في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "على أنقرة أن تدرك أن أي مشكلة في الشمال العراقي يمكن حلها بالدبلوماسية وليس بالخيار العسكري".

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وكانت طائرة مسيرة تركية شنت ضربة داخل الأراضي العراقية قبل يومين، استهدفت اجتماعًا لضباط بحرس الحدود العراقي ومسئولين بحزب العمال الكردستاني.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، تأكيده أن بلاده تمتلك أوراقًا قوة للرد على الانتهاكات التركية.

وقال الصحاف إن "من أهم الأوراق التي يمتلكها العراق، هي الورقة الاقتصادية، والورقة الأخرى هي الدبلوماسية، كما يمتلك ورقة إقناع الرأي العام الدولي بأن ما تقوم به تركيا يهدد السلم والأمن الدوليين".

وأضاف الصحاف أن "العراق لوح بالورقة الاقتصادية، فهناك عشرات الشركات الاستثمارية التركية الكبيرة العاملة في العراق، كما أن العراق من المستوردين الأوائل من تركيا".

من جانبها، قالت الخارجية التركية إن بلادها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وسلامة حدودها، إذا استمر وجود حزب العمال الكردستاني في العراق. 

ودانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، استهداف طائرة مُسيرة تركية، إحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة "سيدكان" شمال العراق يوم أمس، ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق الشقيق، وتهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
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