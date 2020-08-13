العراق يعلن امتلاكه أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، تأكيده أن بلاده تمتلك أوراقًا قوة للرد على الانتهاكات التركية.





وكانت طائرة مسيرة تركية شنت ضربة داخل الأراضي العراقية قبل يومين، استهدفت اجتماعًا لضباط بحرس الحدود العراقي ومسئولين بحزب العمال الكردستاني.





وقال الصحاف إن "من أهم الأوراق التي يمتلكها العراق، هي الورقة الاقتصادية، والورقة الأخرى هي الدبلوماسية، كما يمتلك ورقة إقناع الرأي العام الدولي بأن ما تقوم به تركيا يهدد السلم والأمن الدوليين".





وأضاف الصحاف أن "العراق لوح بالورقة الاقتصادية، فهناك عشرات الشركات الاستثمارية التركية الكبيرة العاملة في العراق، كما أن العراق من المستوردين الأوائل من تركيا".





من جانبها، قالت الخارجية التركية إن بلادها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وسلامة حدودها، إذا استمر وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.





ودانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، استهداف طائرة مُسيرة تركية، إحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة "سيدكان" شمال العراق يوم أمس، ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق الشقيق، وتهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي.





وشمل البيان تقديم خالص تعازي مصر لأسر الضحايا وللجيش العراقي الباسل، كما تضمّن البيان التأكيد على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.