تعرف على أحدث بروتوكول للبنك الزراعى المصرى لتمويل المشروعات الزراعية





يأتى البرتوكول ضمن سياسة البنك الزراعى المصرى الحالية القائمة على التعاون مع مؤسسات المجتمعات المدنى المعنية بتحقيق التنمية الزراعية وترسيخ الشمول المالي، والتى تعد من بين الأهداف الرئيسة التى يتبناها البنك الزراعى المصرى.





يستهدف البروتوكول تمويل المشروعات الإنتاجية الزراعية فى المحافظات التى يغطيها البروتوكول، وهى الوادى الجديد، والبحيرة، والفيوم، والمنيا، الى جانب التعاون في إطار مبادرة "مشروعك عندنا" وتبادل الخبرات من أجل إنجاح المشروعات المستهدفة.





من جانبه أشاد السيد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والإتحاد العام للمصريين بالخارج مثمنًا دورهما فى تعزيز الاستثمار في التوسع فى المشروعات الزراعية والصناعية التى تستهدف خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، ومؤكدًا على استعداد البنك لتمويل كافة هذه المشروعات فى المحافظات التى يغطيها البروتوكول من خلال استقبال كافة فروع البنك الزراعى المصرى بهذه المحافظات لطلبات المستفيدين والمستثمرين الراغبين فى الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم من خلال الجمعية والإتحاد.





من جانبه ، أعرب السيد الدكتور يسري الشرقاوي عن ترحيبه بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وثقته فى نجاح المشروعات التى يشملها البرتوكول، مشيرًا الى قيام الجمعية والاتحاد بتوفير كافة المعلومات الفنية والزراعية والترويج والإعلان عن كافة المبادرات والخدمات المصرفية التى يقدمها البنك لأعضاء الجمعية





كما أعرب المهندس إسماعيل أحمد علي عن سعادته بالتعاون بين الاتحاد العام للمصريين في الخارج والبنك، وتطلع المصريين في الخارج للمشاركة في الاستثمار في مصر.

وقع عـــلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعـــــى المـصرى والدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والمهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين بالخارج برتوكولًا للتعاون في مجال التوسع فى المشروعات الزراعية وتنميتها بمختلف المحافظات والعمل على زيادة الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، واستثمار ما لدى البنك الزراعى المصرى من رصيد خبرة كبير فى هذا المجال.