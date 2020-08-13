محمد صلاح: تدريب طنطا تحدٍ كبير.. وسأعمل على إسعاد الجماهير

أكد محمد صلاح المدير الفني لفريق طنطا، أن توليه تدريب الفريق، تحدٍ كبير بالنسبة له، مؤكدًا أنه سيعمل على إسعاد جماهير النادي.





وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "تدريب فريق طنطا تحدٍ كبير لنا، لكن فارق النقاط قريب بين أصحاب المراكز الأخيرة في الدوري".





وأضاف: "أتمنى تقديم مستوى جيد مع طنطا والبقاء في الدوري الممتاز، الفريق يضم لاعبين مميزين، والحظ تخلي عن الفريق في بعض المباريات".





وواصل:" في الفترة المقبلة اللاعبين لابد أن يتحملوا المسئولية، سنخوض المباريات القادمة كأنها "مباريات كؤوس"، والفريق فقد عدة نقاط، لو فاز في مباراتين فقط خلال الدور الأول، لتغير الوضع تمامًا".





وأكمل صلاح: "لابد أن يكون هناك اجتهاد من الجهاز الفني، واللاعبين لابد أن يكون لديهم إيجابية في المباريات القادمة".





وواصل: "لدينا عدد كبير من اللاعبين، ولكن ضغط المباريات قد يؤثر علينا، سنعمل على إيجاد أكثر من بديل في مركز حتى لا يحدث خلل في الفريق، لكن مع كثرة اللقاءات في الدوري سيرتفع المستوى من النواحي البدنية والفنية ويجب أن نحقق الانتصارات لرفع الروح المعنوية".





وحول رأيه في رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز، قال: "الاحتراف أصبح مفتوح، ومعظم اللاعبين يبحثون عن الأموال، وكل من يترك الأهلي والزمالك خاسر، والجميع أصبح يحسب الأمور بالجانب المالي فقط".





وأكد:" حسام عاشور بالتأكيد خسر كثيرا بالرحيل عن الأهلي، ورمضان صبحي كانت قيمته ستزيد لو لعب في أوروبا، سنه لازال صغيرا، ومطلوب في الاحتراف الخارجي، وانتقاله إلى بيراميدز أمر يعود للاعب فقط".





وأتم: "الانتماء للتشيرت الذي يرتديه اللاعب فقط، ولا يجب التجريح في أحد، كل شخص من حقه يبحث عن مصلحته فقط".