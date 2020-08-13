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رياضة

هاشتاج الأهلي فوق الجميع يتصدر التريند.. ومغردون: الأهلي كيان مش لاعب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:43 م
الاهلي
الاهلي
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ميرنا محمود
تصدر هاشتاج #الاهلى_فوق_الجميع تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، عقب رفضه تمديد إعارته أو الانتقال للقلعة الحمراء على سبيل البيع النهائي، معلنًا انتقاله إلى نادي بيراميدز في الموسم المقبل. 

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وجاءت أبرز التغريدات في الهاشتاج كما يلي: 

الاهلي مش بيقف علي لاعب 

رمضان صبحي هو الخسران 

ابن النادي هو الي يشتري حب جمهورة 

الاهلي هيفضل الاهلي 

ارفع راسك فوق أنت الأهلى الأهلى فوق الجميع 

- احنا لما بنشجع بنشجع نادي.. بنشجع كيان حبيناه مش بنشجع لاعيبه... الاهلي مابيقفش علي حد... الاهلي بمن حضر 

- الاهلي مش عظيم عشان بيكسب... الاهلي بيكسب عشان عظيم

مفيش كورة من غير الأهلي

‏رمضان صبحي طلع عمل اعلان امبارح لاحد رعاة الاهلي واخد ٤ مليون جنيه و بعد كدا اعلن انه ماشي

 دا لاعب بيشتغل بعقد يعني موظف في الاهلي مش اكتر 


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