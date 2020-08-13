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رياضة

نجم الأهلي السابق: رحيل رمضان صبحي خسارة كبيرة للقلعة الحمراء

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:26 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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القسم الرياضي
أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيل رمضان صبحي عن الفريق الأحمر وانتقاله إلى بيراميدز، خسارة كبيرة، خاصة أنه لاعب مؤثر وصاحب خبرات كبيرة.

وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "رمضان صبحي دربته وهو عنده 9 سنوات، هو خامة طيبة، اللاعب اخذ فترة طويلة للتفكير في قراره بالبقاء داخل النادي الأهلي أو الرحيل عن النادي".

وأضاف: "رمضان صبحي كان سيسوق نفسه بشكل جيد في أوروبا، لكن قرار رمضان صبحي بالتوقيع لبيراميدز، جاء بناء على عدة عوامل بعدما أصبح قائد في منتخب مصر الاوليمبي وأحد اللاعبين المؤثرين، اكتسب خبرات في الاحتراف الأوروبي".

وواصل:" رحيل رمضان صبحي خسارة كبيرة للأهلي، لكن أصبحنا نعيش في عصر الاحتراف بعيدا عن السوشيال ميديا والانتقادات التي يتعرض لها أي لاعب".

وأكمل عمارة:" الأهلي فاوض رمضان على مدار الشهرين الماضيين، عن طريق أمير توفيق، ولكن الفترة الأخيرة شهدت رحيل أكثر من لاعب مثل حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي، هناك شئ معين لابد أن تراجع إدارة النادي نفسها في بعض الأمور".
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