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رياضة

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
تراجعت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى عن تصريحها الغامض تعليقا على إعلان النادي الأهلى خروج رمضان صبحى لاعب الفريق المعار إليه من هيدرسفيلد الإنجليزى من حساباته عقب إبداء اللاعب رغبته الانتقال إلى نادي بيراميدز الموسم المقبل.

وحذفت نورا إسماعيل زوجة جوكر النادي الأهلى ومنتخب مصر، البوست الذى كتب فيه عبر حسابها على موقع فيس بوك: "كل الناس دى غلط وانتوا اللى صح .. جايز" وذلك عقب الهجوم العنيف الذى تعرضت له من قبل جماهير النادي الأهلى.

وعادت نور أسماعيل لتكتب بوستا جديدا تعليقا على الهجوم الذى تعرضت له قائلة: "انا مش شخصيه عامه ولا اي حاجه انا كاتبه حاجه في الفيس بوك بتاعي مع أصحابي وبنهزر علي حاجه تانيه و واحد صاحبنا كاتب تعليق فهزرنا انا هو انام وأصحي ألاقي الدنيا مقلوبه ليه مش فاهمه انا همسح كل الناس الي معرفهمشي الي عندي عشان دي انحطاط اخلاق ان حد يصور البوست ويبعته وأنااصلا بكلم في موضوع تاني خالص والتعليقات فاكره اني بتكلم عن الموضوع ده وأنا راديت عليهم اني مش قاصدي كده عيب اوي اوي كده ارحمونا وأي حد حد هيكتب تعليق غير محترم حسبي الله ونعم الوكيل فيه وهقتص منه يوم القيامة".

والغريب أن الهجوم تواصل على زوجة أحمد فتحى مرة أخرى من جماهير الأهلى مؤكدين رفضهم تبريرها وأنها كانت تتهكم على رحيل فتحى وإكرامى وعبدالله السعيد ورمضان صبحى لنادي بيراميدز.


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