الإسماعيلي في طريقه للإسكندرية لمواجهة المصري غدا في الدوري

غادرت بعثة الإسماعيلي مقر النادي متجهة إلى الإسكندرية لإقامة مباراته أمام المصري غدًا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.
جاء ذلك بعد قرار اللجنة الخماسية بإقامة المباراة في موعدها، بعد إجراء اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك لـ50 فردًا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبًا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.