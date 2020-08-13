نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

علق شريف هاني مصطفى، نجل نجم النادى الأهلي السابق هاني مصطفى على انتقال رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء إلى نادى بيراميدز لافتا إلى أن كرة القدم أصبحت صناعة.





وقال شريف هانى مصطفى فى مقطع فيديو : والله خايف اخش انام واصحى الاقى أمى ماضية فى بيراميدز و كرة القدم بقت صناعة والانتماء معناه ان اللاعب قام بالتوقيع عامين الى أى نادى ويصبح عنده انتماء إليه ثم ينتهى العقد ويوقع على عقود جديدة مع نادى آخر بمقابل مالى أعلى هو ده منتهى الولاء والانتماء مثل اى موظف فى شركة المهم انك تخلص فى العمل. كرة القدم بقت صناعة والانتماء معناه ان اللاعب قام بالتوقيع عامين الى أى نادى ويصبح عنده انتماء إليه ثم ينتهى العقد ويوقع على عقود جديدة مع نادى آخر بمقابل مالى أعلى هو ده منتهى الولاء والانتماء مثل اى موظف فى شركة المهم انك تخلص فى العمل.

وتابع: الخيانة إنك لا تؤدى عملك فى النادى التابع اليه وعمرها ما تبقى خيانة لو عملت الشغل والانتماء اللى بيتكلموا عليه زمان النجوم لم تكن تلعب بفلوس بل كانت هواية وكان هناك الولاء والانتماء.





وأضاف: لم يكن هناك خيانة للاعبي الاسماعيلي عندما تعاقدت مع الاهلى او احمد الشناوى وعمر جابر ولا رمضان صبحى ولا عبدالله السعيد حينما تعاقدوا مع أندية أخرى مثل بيراميدز.





وقال أيضا : الانتماء للجمهور وانا اهلاوى او زملكاوى او بشجع المصري والإسماعيلي ده من حقى وهتفضل منتمي للمكان بتاعك لكن احنا منتظرين اللاعب في عصر احتراف والاغراءات وياخد اكتر من 50 مليون جنية وعايزه يحافظ على الانتماء وأكيد فنيا لما لاعب كبير يمشى من الاهلى او الزمالك ويروح الى منافس اكيد الخبطة بتضرب لازم نعترف بيها وانت شفتها و هتشوفها تانى استمتع بفريقك لو خد بطولة.