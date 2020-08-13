AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:17 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
Advertisements
يسرى غازى

علق شريف هاني مصطفى، نجل نجم النادى الأهلي السابق هاني مصطفى على انتقال رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء إلى نادى بيراميدز لافتا إلى أن كرة القدم أصبحت صناعة.


وقال شريف هانى مصطفى فى مقطع فيديو : والله خايف اخش انام واصحى الاقى أمى ماضية فى بيراميدز و

كرة القدم بقت صناعة والانتماء معناه ان اللاعب قام بالتوقيع عامين الى أى نادى ويصبح عنده انتماء إليه ثم ينتهى العقد ويوقع على عقود جديدة مع نادى آخر بمقابل مالى أعلى هو ده منتهى الولاء والانتماء مثل اى موظف فى شركة المهم انك تخلص فى العمل.
 
وتابع: الخيانة إنك لا تؤدى عملك فى النادى التابع اليه وعمرها ما تبقى خيانة لو عملت الشغل والانتماء اللى بيتكلموا عليه زمان النجوم لم تكن تلعب بفلوس بل كانت هواية  وكان هناك الولاء والانتماء.

وأضاف: لم يكن هناك خيانة للاعبي الاسماعيلي عندما تعاقدت مع الاهلى او احمد الشناوى وعمر جابر ولا رمضان صبحى ولا عبدالله السعيد حينما تعاقدوا مع أندية أخرى مثل بيراميدز.

وقال أيضا : الانتماء للجمهور وانا اهلاوى او زملكاوى او بشجع المصري والإسماعيلي ده من حقى وهتفضل منتمي للمكان بتاعك لكن احنا منتظرين اللاعب في عصر احتراف والاغراءات وياخد اكتر من 50 مليون جنية وعايزه يحافظ على الانتماء وأكيد فنيا لما لاعب كبير يمشى من الاهلى او الزمالك ويروح الى منافس اكيد الخبطة بتضرب لازم نعترف بيها وانت شفتها و هتشوفها تانى استمتع بفريقك لو خد بطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات رمضان صبحي

رقم خيالى.. ننشر تفاصيل تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

ننشر أسباب رحيل رمضان صبحي من الأهلى إلي بيراميدز

راح ابن النادي.. تامر أمين عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: اللاعيبة سماسرة والانتماء بلح

3 صفقات من العيار الثقيل.. لماذا أصبح بيراميدز بعبع الأهلي في الميركاتو الصيفي

مصطفى بسيط عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: إحنا في وهم والله

ترشيحاتنا

الأهلي مبيقفش على حد.. المنسق العام لـ صن داونز يوجه نصيحة إلى رمضان صبحي

وصلة تنمر.. دقن محمد فراج تضعه في موقف محرج.. شاهد

بإطلالة صيفية.. حنان مطاوع بملابس كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

بـ الأبيض .. إنجي وجدان بإطلالة تخطف الأنظار داخل سيارة

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

AdvertisementS

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

متابعة تتهم شريف إكرامي بتحريض رمضان صبحي على ترك الأهلى.. ورد قاسي من اللاعب

رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: الفوز على الأهلي بخماسية أصعب لحظة عشتها.. نرحب بضم لاعبين من الدوري المصري.. وهذه نصيحتي لـ رمضان صبحي.. حوار

مصدر بالأهلي: لا علاقة لــ«إكرامي» الأب والابن برحيل رمضان صبحي لبيراميدز

أخبار الرياضة.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحي على إدارة الأهلي.. سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحي

بيراميدز: رمضان صبحي الموهبة الأهم في مصر.. وما تردد عن راتبه بعيد عن الواقع

أحمد حسن عن توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز: "بص تحت رجليه"

مختار مختار : الأهلي لن يقف على رمضان صبحي ..والابيض لن ينافس على لقب الدوري .. وأرفض تدريب الزمالك.. وكلام مصطفى يونس عن المجاملات خطأ (حوار)

20 حالة إيجابية.. عزل المصري البورسعيدي بعد ظهور نتيجة المسحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرد مسافرة وطفلها المصاب بالتوحد من طائرة بسبب خلاف حول الكمامة.. تفاصيل

هاف ستومك وقصير.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فوائد قشر الرمان.. للبشرة والجسم