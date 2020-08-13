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رياضة

رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تعلن عن القائمة المرشحة لأفضل لاعب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم.

ويحمل الجائزة مدافع ليفربول فيرجل فان دايك، وتم ترشيحه للمنافسة على نسخة العام الحالي، برفقة زملائه ساديو ماني وترنت أليكسندر أرنولد.

وكاننت المفاجأة بغياب الفائز بجائزة أفضل لاعب لرابطة الكتاب، وقائد الريدز جوردان هندرسون، وكذلك زميله محمد صلاح.

وسينافس ثلاثي ليفربول ماني، فان دايك وأليكسندر أرنولد نجم مانشستر سيتي المتألق كيفين دي بروين، وزميله في الفريق.

وتواجد هداف الدوري الإنجليزي بـ23 هدف ونحم ليستر جيمي فاردي في قائمة المرشحين الستة للجائزة المرموقة، وهو الوحيد من خارج ليفربول ومان سيتي.

يذكر أن الموسمين الأخيرين شهدا تتويج لاعب من ليفربول، من خلال فان دايك، ومن قبله محمد صلاح.
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