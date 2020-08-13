يمهد الطريق أمام دول عربية أخرى.. نتنياهو عن اتفاق السلام مع الإمارات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات بأنه يوم تاريخي.





وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي اشكنازي، إن الاتفاق مع الإمارات سيمهد الطريق أمام اتفاقات مع دول عربية أخرى.





وكان مكتب بنيامين نتنياهو، قد أعلن أنه سوف يدلي ببيان مهم للغاية في تمام الساعة السابعة مساء ويتعلق البيان بالتوصل إلى اتفاق بين إٍسرائيل والإمارات برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين.





وأعلن الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.





وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.





كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.





وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر توصل الجانبين الإماراتي والإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، واصفا الاتفاق بأنه تاريخي.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاتفاق جاء في مقابل عدم فرض إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.





وقال البيت الأبيض إن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي سيشمل قضايا أمنية واستثمارات وتبادل سفارات ورحلات مباشرة.