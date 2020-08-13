وحدات فنية لحراس المرمي وتدريبات بدنية للاعبي الأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.









شهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة، اشتملت على التصويبات والعرضيات، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها غدًا الجمعة على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام في الدوري الممتاز.









فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران الأخير.









ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الخميس استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.









ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ٥٢ نقطة بعد الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.











