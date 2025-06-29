أمير هشام يكشف موعد الإعلان عن صفقة مدرب الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عبر بلس 90 عن موعد الإعلان عن مدرب نادي الزمالك.

وقال أمير هشام:"الاعلان عن مدرب الزمالك الأسبوع الجاري، وفيريرا وكارتيرون خارج الحسابات".

وأكد الإعلامي أمير هشام أن حسام عبدالمجيد، مدافع نادي الزمالك، لن يتم التخلي عنه إلا مقابل 6 ملايين دولار.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "العرض الذي وصل لنادي الزمالك من وكيل اللاعب لم يتخطَّ 1.5 مليون دولار، ولا يزال اللاعب مرتبطًا بعقدٍ سارٍ لمدة موسمين قادمين".

وأضاف: "الزمالك لا يريد بيع حسام عبدالمجيد، وهناك رغبة في التجديد معه، لكونه أحد الركائز الأساسية داخل الفريق".

وواصل: "الزمالك يرى نفسه في موقف قوي، مع ارتباط اللاعب بعقدٍ لمدة موسمين، ولذلك يريد تأجيل رحيله والتمسك به في الموسم المقبل".