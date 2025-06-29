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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف موعد الإعلان عن صفقة مدرب الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر بلس 90 عن موعد الإعلان عن مدرب نادي الزمالك.

وقال أمير هشام:"الاعلان عن مدرب الزمالك الأسبوع الجاري، وفيريرا وكارتيرون خارج الحسابات".

وأكد الإعلامي أمير هشام أن حسام عبدالمجيد، مدافع نادي الزمالك، لن يتم التخلي عنه إلا مقابل 6 ملايين دولار.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "العرض الذي وصل لنادي الزمالك من وكيل اللاعب لم يتخطَّ 1.5 مليون دولار، ولا يزال اللاعب مرتبطًا بعقدٍ سارٍ لمدة موسمين قادمين".

وأضاف: "الزمالك لا يريد بيع حسام عبدالمجيد، وهناك رغبة في التجديد معه، لكونه أحد الركائز الأساسية داخل الفريق".

وواصل: "الزمالك يرى نفسه في موقف قوي، مع ارتباط اللاعب بعقدٍ لمدة موسمين، ولذلك يريد تأجيل رحيله والتمسك به في الموسم المقبل".

الزمالك الاهلي امير هشام

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