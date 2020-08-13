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ثقافة

"الليلة الكبيرة" والموسيقى الشعبية تعود على مسرح الهناجر غدا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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طارق موسى

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض يومى ١٤ و١٥ أغسطس الجارى، باقة من الفقرات الفنية المتنوعة، يقدمها الفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.


يعرض البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، خلال اليومين، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.


ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، غدا الجمعة، أجمل أغانى فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، يتغنى بها "عماد كمال، عبد الله الجسمي، أحمد الأمير، كمال كمال".


 كما يشارك بيت الفنون يوم السبت ١٥ أغسطس، بفقرات من المواويل وأغانى الفن الشعبى الأصيل، بمصاحبة الربابة والطبل البلدى والمزمار، يقدمها نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول.


وحرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بإرتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيها.

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