تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لرفضها بيع المنزل في مغاغة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مغاغة الابتدائية شمال المنيا حبس العامل المتهم بقتل زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات لإصراره على بيع المنزل وتوظيف أمواله لأنه ميراثها من أبيها وليس ملكا له.









ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوصول جثة هامدة لمستشفى مغاغة العام، سيدة تدعى "نها . ا القفاص " 43 سنة مقيمة بقرية أبا البلد بمركز مغاغة، به آثار لـ طعنات بأماكن متفرقة من الجسد.





وعلى الفور انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والرائد عبدالرحمن غزاوي معاون أول المباحث لفحص البلاغ.





حيث تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليها وزوجها المدعو " عبد الله . م . ا " عامل 47 عام، الذي قام بطعنها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها وضربها برقبتها، فأودى بحياتها على الفور وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلافات مالية، وفرا هاربا.





وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الخلاف إصرار المتهم "الزوج" على بيع منزله لإعطاء المال لشخص من قريته يعمل في توظيف الأموال مقابل الحصول على أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت على تلك الفكرة وأصرت على موقفها بعدم بيع المنزل الملك لها كميراث من والدها، وأفادت التحريات أن المدعو عليه ديون كثيرة للأشخاص.





وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم الهارب وتحرر محضر بالواقعة.



