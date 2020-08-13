AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لرفضها بيع المنزل في مغاغة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:17 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
ايمن رياض
جدد قاضي المعارضات بمحكمة مغاغة الابتدائية شمال المنيا حبس العامل المتهم  بقتل زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات لإصراره على بيع المنزل وتوظيف أمواله لأنه ميراثها من أبيها وليس ملكا له.


ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوصول جثة هامدة لمستشفى مغاغة العام، سيدة تدعى "نها . ا القفاص " 43 سنة مقيمة بقرية أبا البلد بمركز مغاغة، به آثار لـ طعنات بأماكن متفرقة من الجسد.

وعلى الفور انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والرائد عبدالرحمن غزاوي معاون أول المباحث لفحص البلاغ.

حيث تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليها وزوجها المدعو " عبد الله  . م . ا " عامل 47 عام، الذي قام بطعنها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها وضربها برقبتها، فأودى بحياتها على الفور وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلافات مالية، وفرا هاربا.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الخلاف إصرار المتهم "الزوج" على بيع منزله لإعطاء المال لشخص من قريته يعمل في توظيف الأموال مقابل الحصول على أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت على تلك الفكرة وأصرت على موقفها بعدم بيع المنزل الملك لها كميراث من والدها، وأفادت التحريات أن المدعو عليه ديون كثيرة للأشخاص.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم الهارب وتحرر محضر بالواقعة.

 وأخطرت النيابة لتولي التحقيق  والتي أمرت بحبس الزوج القاتل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سدد له 5 طعنات .. تجديد حبس المتهم بقتل حماه في كرداسة

تجديد حبس زوج وشريكه بتهمه قتل زوجته بالدقهلية 15 يوما

اغتصبها بعدما قتلها بالاتفاق مع زوجها.. تفاصيل جريمة العار بالدقهلية

بعد أسبوع من هروبه.. ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف المنزل في أوسيم

مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بمغاغة شمال المنيا

رفضت بيع المنزل وإعطاءه الأموال.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بمغاغة

ترشيحاتنا

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

حكم الشرع في تأخير المرأة الاغتسال من الجنابة

زوجته كانت تنتظره لتخبره بحملها.. تفاصيل مأساوية في حياة ضحايا غرق معدية البحيرة

مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل محبسه

اتعلمت من الغلطات| رضوى الشربيني توجه رسالة مهمة للسيدات.. فيديو

الصحة العالمية: نمط انتشار وباء كورونا في قارة إفريقيا كان مختلفا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

نشرة المرأة والصحة.. أسباب إصابة اليوتيوبر خالد جاد بـ جلطة.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج كورونا

سيدة صينية تصاب بعدوى كورونا مرتين خلال 6 أشهر