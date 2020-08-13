يديعوت أحرونوت تكشف خطة ترامب المستقبلية بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه بعد الإعلان الدراماتيكي عن الاتفاق الذي يجري بلورته لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، يخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدعوة رئيس الوزراء، بنيامين نتيناهو، وولي عهد ابوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى احتفالية للتوقيع على الاتفاق في البيت الأبيض، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.





وتابعت الصحيفة أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، له دور كبير في بلورة هذا الاتفاق الذي وصفته بالتاريخي، إلى جانب مسؤولين آخرين من بينهم رئيس الموساد، يوسي كوهين، الذي زار ابوظبي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وأسس علاقات قوية مع الإمارات، بالإضافة إلى رجل الأعمال الإسرائيلي - الإمريكي، حاييم صبان.





وكان ترامب أعلن توصل الامارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، واصفا الاتفاق بأنه تاريخي.





وأعرب نتنياهو عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذي يتضمن تبادل السفارات وإقامة علاقات تجارية ودبلوماسية، ويعبر عن استراتيجية السلام مقابل السلام.





ودعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولي عهد أبوظبي، إلى زيارة القدس، على خلفية الاتفاق الذي يتضمن تسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي.