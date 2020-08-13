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رياضة

وجيه أحمد يكشف حقيقة تقاضي الشناوي وعصام عبدالفتاح بدلات معسكر الحكام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:46 م
لجنة الحكام
لجنة الحكام
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يسرى غازى
كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن الثنائى عصام عبد الفتاح مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وأحمد الشناوى الخبير التحكيمي تواجدا فى معسكر إعداد قضاة الملاعب للدورى الممتاز بشكل تطوعي.

كانت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية أقامت معسكرا تدريبيا لقضاة الملاعب على 5 أفواج استعدادا لعودة الدورى المحلي إلى جانب معسكر لحكام تقنية الفيديو الـ var.

وقال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ما تردد عن تقاضى الثنائى عصام عبدالفتاح وأحمد الشناوى مبالغ مالية نظير إلقاء أية محاضرات فى معسكر إعداد حكام الدورى عار تماما من الصحة.

شدد وجيه أحمد على أن الثنائى عصام عبدالفتاح وأحمد الشناوى لم يتقاضى أي منهما أية أموال أو بدلات نظير إلقاء المحاضرات قبل عودة الدورى المحلي مشددا على تواجد الثنائى بشكل تطوعى.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت الاستعانة بوجيه أحمد لرئاسة لجنة الحكم عقب استقالة جمال الغندور من منصبه فى مارس الماضي.
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