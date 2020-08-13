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رشا راغب توضح رحلة الوصول لإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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أسامة علي
قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى  للاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، إن بداية فكرة الأكاديمية كانت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم فى 2014، واهتمامه الواضح بفئة الشباب، وتوجيه حديثه لهم فى العديد من المناسبات، ومن ثم تم بلورة الفكرة من خلال البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب خلال الفئة العمرية من 20 لـ 30 عاما، واتاحة الفرصة امام الجميع حسب معايير معينة.

وتابعت رشا راغب خلال حديثها مع فضائية "اكسترا نيوز": تقدم الشباب من مختلف أنحاء الجمهورية، للبرنامج الرئاسي، وتم اختيار 500 منهم خلال الدفعة الأولى، وقابلوا متخذى القرار فى الدولة، ومعرفة التحديات على أرض الواقع، وبدأوا فى طرح أفكار منها عقد مؤتمرات للشباب.

وأكدت، المدير التنفيذى  للاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، أن مؤتمرات الشباب تركت أثارا على أرض الواقع، فى استجابة المواطنين للتغيرات التى تحدث فى الحكومة والقرارات الاقتصادية ايضا، موضحة أن ما طرحه الشباب لم يخذل متخذى القرار فى الدولة بعد الإعتماد عليهم".

وأضافت، أن المنتج الثاني للشباب بعد مؤتمرات الشباب فى مصر هو منتدى شباب العالم، للتواصل مع العالم الخارجى، مؤكدة أن مشاركة الرئيس السيسي خلال منتديات شباب العالم أعطاهم الثقة، ودفعهم إلى المطالبة بإنشاء مظلة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ومن ثم أنشأت الأكاديمية الوطنية للشباب.

وأشارت إلى أن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب تتضمن عددا من البرامج، حيث البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة،وتم تخريج 300 شاب وفتاة أفريقى من هذا البرنامج أصبحوا سفراء لمصر فى بلادهم، والبرنامج الثالث، هو البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة،وهى من الفئة العمرية من 30 لـ 45. 

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