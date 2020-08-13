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أخبار العالم

الرئيس التونسي: حين يجلس رجال السياسة على أرائك القضاة تخرج العدالة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:16 م
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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شيماء مصطفى
استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد، تسلل السياسة إلى قصور العدالة والقضاء حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، قال سعيد في كلمة اليوم خلال الاحتفال بعيد المرأة، "للأسف قصور العدالة تتسلل إليها إلى حد اليوم السياسة".

وأضاف: "حين تتسلل السياسة إلى قصور العدالة ويجلس رجال السياسة على أرائك القضاة بلباس القضاة فإن العدالة تخرج من تلك القصور".

وفي سياق آخر، ولا يزال رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يواجه تحديا بسبب الخلافات بين الأحزاب وتعنت حركة النهضة الإخوانية، ورفضها تشكيل حكومة مستقلة، وهو ما يصعب الأمور على تشكيل الحكومة.


لكن  المشيشي، أعلن عن توجهه لتأليف حكومة مستقلة تماما عن الأحزاب، مشيرا إلى أن الخلافات الكبيرة بين الأحزاب تصعب تأليف حكومة سياسية.
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