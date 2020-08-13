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تعليم

خطوات تسجيل طلاب تربية عين شمس بمشروع محو الأمية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:01 م
عميد تربية عين شمس
عميد تربية عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم إنشاء وحدة لمحو الأمية تتبع مركز الخدمات المجتمعية بالكلية لتوجيه الطلاب وتيسير إجراءات تنفيذ القرار.

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وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد انه  هذا يأتي في إطار قرار مجلس الجامعة بإلزام طلاب الفرق الثلاثة الأولى بعدد من كليات جامعة عين شمس بمحو أمية 4 مواطنين أميين على الأقل كشرط للتخرج.

حيث قامت الكلية بوضع لينك لخطوات تسجيل طلاب كلية التربية جامعة عين شمس في مشروع محو الأمية ومن خلال هذا اللينك اضغط هنا 

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وجدير بالذكر أن الجامعة تعمل على تشجيع الطلاب على محو الأمية من خلال تقديم عدد من الحوافز منها تقديم مكافأة مالية للطلاب عن كل مواطن يتم محو أميته بالإضافة إلى حصول الطلاب على إعفاء من دفع المصروفات الدراسية إذا بادروا بمحو أمية 4 مواطنين أو أكثر واجتازوا اختبارات الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار قبل بدء العام الدراسي الجديد.


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