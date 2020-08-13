خطوات تسجيل طلاب تربية عين شمس بمشروع محو الأمية

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وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد انه هذا يأتي في إطار قرار مجلس الجامعة بإلزام طلاب الفرق الثلاثة الأولى بعدد من كليات جامعة عين شمس بمحو أمية 4 مواطنين أميين على الأقل كشرط للتخرج.

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وجدير بالذكر أن الجامعة تعمل على تشجيع الطلاب على محو الأمية من خلال تقديم عدد من الحوافز منها تقديم مكافأة مالية للطلاب عن كل مواطن يتم محو أميته بالإضافة إلى حصول الطلاب على إعفاء من دفع المصروفات الدراسية إذا بادروا بمحو أمية 4 مواطنين أو أكثر واجتازوا اختبارات الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار قبل بدء العام الدراسي الجديد.



