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أخبار البلد

الموز طعامهم المفضل.. كيف يعيش شعب التشاجا على جبال كلمنجارو؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:13 م
شعب التشاجا
شعب التشاجا
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أمينة الدسوقى

هم أفارقة أصليون يعيشون على منحدرات جبل كليمنجارو وجبل ميرو، الزراعة هى مصدر عيشهم ورزقهم، بالتأكيد نتحدث عن قبيلة أو شعب التشاجا الذي يعيش فى تنزانيا  حيث أنهم من أوائل القبائل في المنطقة اعتنقوا المسيحية.


كان الترحال هو أبرز مايميز قبيلة تشاجا إلى أن استقروا على سفوح جبل كليمنجارو، فقسم شعب تشاجا أنفسهم إلى عدد من المشيخات، وسلكوا نظاما أبويًا من النسب والميراث.


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الزراعة هى حياتهم، يأكلون ما تنتجه الأرض إلا أن المفضل لديهم هو الموز الذي يعد طعامهم الأساسي ، وغيرها من المحاصيل  مثل البطاطا والفاصوليا والذرة.


لشعب تشاجا عادات غريبة وهى عدم تناول الأسماك باعتبارها ذات طبيعة مماثلة للثعابين، والتي كانت تعتبر غير ودية في ثقافة تشاجا، فى المقابل قام شعب تشاجا بتربية الطيور بأعداد كبيرة لبيعها لقوافل التجار المارة من الساحل الشرقي.


الثيران والماعز والأغنام، هى حيوانات مقدرة داخل مجتمع التشاجا حتى أنهم يستخدمون الكلاب للمساعدة في حماية المجمعات من المتسللين في الليل.


الأكلة التقليدية

شعب تشاجا لديه طعامه التقليدي وفقًا للمحاصيل الغذائية التي يزرعونها في منطقتهم، فمعظم الطعام يصنع من الموز، فالأكلة المفضلة مثلا "مشالاري" ، والتى يتم تحضيرها بالموز واللحوم، بينما تشمل الأطعمة التقليدية الأخرى الكيبورو وهى مكونة من الموز والفاصوليا، فضلا عن كيتاوا والمكونة من الموز والحليب الرائب مثل العصيدة، والمتوري المومن من اللحوم مع الموز مثل العصيدة الغذائية.


الغناء
الطبيعة الجبلية لم تحرم تشاجا من الاستمتاع حيث نجدهم يصنعون المزامير الخشبية والأجراس والطبول كما يعد الرقص والغناء جزءًا من كل احتفال تقريبًا.


البن

تعد القهوة المحصول النقدي الأساسي للعديد من سكان تشاجا بعد إدخالها إلى المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر ، على الرغم من أن الموز والذرة يعتبران أيضًا من العناصر الأساسية، حيث تشتهر تشاجا  بالمشروب التقليدي المعروف باسم mbege، وهي مصنوعة من أنواع خاصة من الموز والدخن.

الموز طعامهم المفضل.. كيف يعيش شعب التشاجا على جبال كلمنجارو؟
الموز طعامهم المفضل.. كيف يعيش شعب التشاجا على جبال كلمنجارو؟
الموز طعامهم المفضل.. كيف يعيش شعب التشاجا على جبال كلمنجارو؟
الموز طعامهم المفضل.. كيف يعيش شعب التشاجا على جبال كلمنجارو؟
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