اليوم الجمعة.. الليلة الكبيرة على ساحة الهناجر

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة العرائس بالبيت الفني للمسرح، إنه وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تقدم الفرقة عرض " الليلة الكبيرة " ضمن فعاليات " عودة الروح" و التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك اليوم الجمعة، وغدا السبت ١٤، ١٥ أغسطس الجاري في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا.





"الليلة الكبيرة " بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.





ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، اليوم الجمعة، أجمل أغانى فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، يتغنى بها "عماد كمال، عبد الله الجسمي، أحمد الأمير، كمال كمال".





كما يشارك بيت الفنون يوم السبت ١٥ أغسطس، بفقرات من المواويل وأغانى الفن الشعبى الأصيل، بمصاحبة الربابة والطبل البلدى والمزمار، يقدمها نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول.





وحرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بإرتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيها.