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رياضة

شوبير يكشف أسباب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي فى اتصال معه.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:28 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل رحيل رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد عن الأهلي، بعد انتهاء إعارته وانضمامه لصفوف بيراميدز.

وكان الأهلي قد أعلن بالأمس عن فشل مفاوضاته مع رمضان صبحي، بعد إخبار أمير توفيق مدير التعاقدات برغبة اللاعب في الرحيل لبيراميدز.

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "رمضان صبحي في اتصال معي أكد أن كل حساباته كانت البقاء مع الأهلي وعدم الرحيل، وقالي (قنبلة) أنه أخبر أمير توفيق أن يضع الرقم الذي يريده الأهلي في العقد ولن يتكلم، وأشار لي بأنه تم تقديره ماديًا بشكل جيد".

وأضاف: "رمضان استكمل بأن نادر شوقي كان يلح من أجل التوقيع للأهلي، وحزن بسبب عدم علمه ببعض التفاصيل، وكلامه عن أني أنهيت كل اتفاقي مع النادي، هذا شيء أحزنني خاصة وأنني أمتلك أكثر من عرض من أندية محترمة".

وتابع: "رمضان صبحي قال أيضًا إنه حزين من أجل جماهير الأهلي، ولكن لديه التزامات مالية كبيرة، والعرض المُقدم من بيراميدز ضخم جدًا وخرافي، وأنا فكرت في الأمر من ناحية تأمين مستقبلي".

واختتم: "عندما سألت رمضان عن إمكانية العودة للأهلي أجابني بأن الموضوع منتهي، وأنه شعر أن التعاقد مع طاهر محمد طاهر رسالة له".
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