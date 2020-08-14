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أخبار العالم

وزير لبنانى سابق: اللعبة انتهت.. والشارع لن يهدأ إلا بقرار عاجل بتشكيل سلطة جديدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:10 ص
مرفأ بيروت الذى تم
مرفأ بيروت الذى تم تفجيره الثلاثاء قبل الماضي
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مـيـس رضـا

قال الوزير اللبناني السابق الدكتور سليم الصايغ نائب رئيس حزب الكتائب، إن دخول فرنسا على خط الأزمة اللبنانية شكل بارقة أمل فى الداخل اللبنانى خصوصا وأنه تدخل مدعوم دوليًا للخروج من المأزق والإتجاه نحو تشكيل سلطة جديدة تتولى زمام الأمور.

وأوضح " الصايغ"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن لبنان أصبح تحت وصاية دولية مباشرة حاليا وإيران لن تتخلى عن الورقة اللبنانية قبل ترتيب مفاوضاتها بالكامل مع الغرب وهي لن تدع بيروت تتنفس ولن تفك الحصار عن السلطة اللبنانية فضلًا عن أن حزب الله لن يقبل بانتخابات نيابية مبكرة لأنه يريد إبقاء ورقة المجلس فى يد إيران .

ولفت " الوزير اللبناني السابق"، إلى أن الشارع اللبناني لن يهدأ إلا بأخذ قرار عاجل يقضى بإعادة تشكيل السلطة والذهاب بتشكيل حكومة مستقلة.

وحول العثور على متفجرات جديدة فى معمل الذوق، أوضح " الصايغ"، أن حزب الكتائب أطلق تحذيرات شديدة للشباب بعدم الإقتراب من المعمل لأنه بمثابة غرفة إعدام  لافتًا إلى أن هناك بعض الدول مثل ألمانيا مستعدة لانتشال لبنان من كارثة جديدة محققة بأخذ تلك المواد الخطرة وإتلافها ومعالجتها حسب معايير علمية دقيقة.

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