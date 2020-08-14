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أخبار العالم

عمان تعلن تسجيل 49 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:15 ص
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في عمان
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات داخل البلاد منذ إنتشار الجائحة وحتي اليوم الي 82743.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات التعافي من كوفيد 19 منذ بداية الفيروس وحتي الأن بلغ 77427 حالة بإجمالي 93.6% من إجمالي حالات الإصابات داخل السلطنة.

وبيًنت الصحة العمانية في بيانها ان حالات الوفيات من كوفيد 19 داخل البلاد إرتفعت الي 557 حالة ، مشددة علي ضرورة تجنب الزيارات العائلية وإرتداء الكمامات والمحافظة علي التباعد الإجتماعي والجسدي والمداومة علي تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين.

كما شددت علي ضرورة عدم الخروج من المنازل الا للضرورة وإتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والإلتزام التام بالعزل الصحي في حال وجود اعراض او مخالطة.

وذكرت الوزارة البحرينية ان إجمالي المتواجدين بالمستشفيات من مصابي فيروس كورونا المستجد بلغ 578 حالة من بينهم 135 داخل العناية المركزة .
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