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أخبار العالم

بعد تنبؤه بتفجيرات بيروت.. فلكي يتوقع حدثا يزلزل لبنان خلال ساعات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:34 ص
تفجيرات بيروت
تفجيرات بيروت
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محمود نوفل
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد خبراء الفلك اللبنانيين ميشال حايك أثناء استضافته في ليلة رأس السنة الميلادية علي قناة إم تي في اللبنانية حيث تنبأ بعدد من الأحداث التي وقعت بالفعل خلال الفترة الماضية.

وذكر مقطع الفيديو الذي لاقي رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان الشيخ محمد بن زايد يغامر ويحمل كرة النار العربية بيدية لوصل المقطوع ومفاجآت وفجأة إستنفار في الإمارات وهو ما إعتبراه الناشطون تنبؤ بإتفاق السلام الذي تم الإعلان عنه بالأمس بين الإمارات وإسرائيل.

كما تحدث الفلكي اللبناني عن جائحة كورونا التي تضرب العالم منذ شهور عدة بالإضافة الي تفجيرات مرفأ بيروت، حيث قال تحديدا أن هناك جمرا تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت.

كما توقع ميشال حايك أن تشهد الساعات القليلة القادمة وتحديدا خلال عيد "أحد القديسين" أو "عيد السيدة" الذي يصادف ليل 14- 15 من شهر أغسطس الجاري بوقوع حدث جلل وضخم في لبنان دون ان يسميه.
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