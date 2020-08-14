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حوادث

إصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:00 م
انقلاب سيارة بصحراوي
انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف
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محمد عبدالحليم
أصيب 3  أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة بنى سويف، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.


كان اللواء أشرف صلاح، نائب مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى، أمام نفق سنور، وتبين أن السيارة الملاكى رقم 268 ي.م.ن.، كانت قادمة من القاهرة وفى طريقها إلى المنيا.

وانقلبت السيارة بسبب السرعة وتبين إصابة كلا من عبدالرحمن قاسم محمد 25 سنة، مصاب بكدمة بالركبة اليمني، وابرار قاسم محمد 16 سنة ، ومصاب بكسر بالساق اليسري، ووالدتهم عايدة محمد محمود 45سنة، ومصابة بكسر بعظمة الترقوة.
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