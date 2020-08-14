سحر عبدالحق تزور فريق الزهور للكرة النسائية بمطروح .. صور

حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد علي زيارة فريق نادي الزهور بمحافظة مرسي مطروح للكرة النسائية.





ويعتبر نادى الزهور اول فريق للكرة النسائية بالمحافظة الساحلية وجاءت الزيارة بناء علي دعوة من الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح لزيارة الفريق حديث التكوين من أجل بحث سبل الدعم للفريق المطروحي وادارجه ضمن سجلات اتحاد الكرة للمشاركة في دوري القسم الثاني للكرة النسائية بداية من الموسم القادم .





وجاءت الزيارة بحضور خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة وعبد الرازق موسي رئيس منطقة الكرة بمطروح ومراجع موسي نائب رئيس المنطقة ومحمد خميس مدير المنطقة.



