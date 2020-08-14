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أخبار العالم

أوروبا تتعاقد مع أسترازينيكا على شراء 400 مليون جرعة لقاح كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:18 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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القسم الخارجي
وقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية، اتفاق لتوريد 400 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إنه تم توقيع عقد أولي مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا.

وغردت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عبر "تويتر" قائلة: "أوفينا بوعودنا. نحن ملتزمون بالحفاظ على صحة الأوروبيين وشركائنا العالميين، أقوياء معا".

وكانت فون دير لاين قد صرحت في وقت سابق بأنها تأمل في وصول لقاح إلى الأسواق "قبل الخريف، بدعم من الاتحاد الأوروبي".

وتتسابق دول العالم لضمان لقاحات ضد فيروس كورونا تكون كافية لسكانها.
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