حسيت بـ اليتم من جديد.. نبيلة عبيد تنعى شويكار بكلمات مؤثرة

اليوم حسيت باليتم من جديد .... بعد ما فقدت أخت و صديقه عزيزه و غاليه على قلبي ...هي الفنانه الكبيره و القديره شويكار اللي التقينا في العديد من الاعمال الفنيه وتشاركنا في الكثير من المناسبات و الذكريات الحلوه..... مع السلام يا جميله .. الوداع يا أعز الأصحاب.... وانا لله وانا اليه راجعون... #نبيله_عبيد