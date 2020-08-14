دكة المصري خالية قبل انطلاق مباراته أمام الإسماعيلي .. فيديو

تنطلق بعد قليل مباراة المصري والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز فى استاد برج العرب.

والتقطت عدسة صدى البلد دكة بدلاء فريق الكرة بالنادى المصرى باستاد برج العرب وهى خالية من اللاعبين والجهاز الفنى مع اللحظات المقررة لانطلاق المباراة امام الإسماعيلي المقرر لها فى الاسبوع التاسع عشر.

وكان المصري قد أعلن عدم خوض المباراة؛ بسبب إصابة أكثر من 20 حالة بالنادي بفيروس كورونا المستجد ، ورفض الاتحاد المصري تأجيلها .





وسبق أن قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ، تعيين الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة المباراة .





واختارت اللجنة "عمرو الشناوى حكما لتقنية الفيديو الـ var" فى لقاء اليوم بالدوري المحلي.





ويأتي اعتراض المصري على إقامة المباراة، بعد إصابات كورونا التي ضربت الفريق مؤخرا، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي ظهرت نتيجتها، أمس، الخميس، وجود 20 إصابة في الفريق.





ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز العاشر.