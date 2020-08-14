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فن

إسعاد يونس تنعى شويكار:السلام أمانة لكل الحبايب اللي فاتونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

نعت الفنانة إسعاد يونس الفنانة الراحلة شويكار التي توفيت اليوم الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.


ونشرت إسعاد  صورا للفنانة الراحلة عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "‫اللهم لا اعتراض على حكمك وقضائك، كل شئ حلو عشناه بيروح، كل واحد فيكم بيمشي بياخد حتة من عمرنا معاه، مع السلامة يا صدفة ، السلام أمانة لكل الحبايب اللي فاتونا وراحوا في رحابه، هو أرحم، هو أحن".


وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري".


كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.
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