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توك شو

صاحبة الكلب المفقود: تعرضت للكثير من التجاوزات بعد ما أعلنت المكافأة.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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اسراء صبري
قالت يارا يحيي، صاحبة الكلب المفقود، إنها قامت برصد مبلغ 15 ألف جنيه لمن يعثر على كلبها، لأن في حالة إيجاد الكلب بيكون تفكير الشخص الذي وجده متوجهة للقيام ببيعه، ولهذا رصدت تلك المكافأة.

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "امبي سي مصر"، "أن الكلب متواجد معها منذ فترة، والكلب مبيخلفش يعني اللي هيلاقي الكلب مش هيستفيد منه بحاجة".

وواصلت قائلة: تعرضت للكثير من التجاوزات من قبل العديد من الأشخاص فيما يخص رصد المكافأة، وتابعت: "لو الموضوع مش عاجب بعض الناس ياريت ميعلقوش ويتكلموا".
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