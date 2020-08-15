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فن

مستنيكم في المسرح.. علي ربيع ينشر بوستر مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:26 ص
علي ربيع
علي ربيع
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ميرنا محمود
روج الفنان علي ربيع لمسرحية صباحية مباركة " عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر علي ربيع بوستر مسرحيه "صباحية مباركة" وكتب معلقا :  مستنينكم كل اسبوع خميس وجمعه وسبت في المسرح

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بدأ  علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
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