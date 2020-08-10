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فن

علي ربيع يروج لمسرحيته الجديدة من خلال انستجرام

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان على ربيع صوره جديده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الصورة من خلال عرض مسرحيته "صباحية مباركة".
وكتب معلقا: "مستنينكم كل خميس وجمعة وسبت الساعة ٩ فى مسرح فندق جراند نايل تاور ".


بدأ علي ربيع و أوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من  الخميس، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 


يتم بيع تذاكر مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" من خلال موقع تيكتس مارشيه ، أو من خلال شباك تذاكر مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.
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