مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى السودان ومجلس الأمن يرفض مقترح أمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: تسجيل 17 حالة وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا

ملك البحرين يهنئ الشيخ محمد بن زايد بالخطوة التاريخية

ترامب: معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات أمر عظيم

أهالي ضحايا انفجار بيروت يطالبون مجلس الأمن بالتدخل وإجراء تحقيق دولي





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن القوات المسلحة المصرية أعلنت أمس إرسال طائرتي نقل عسكريتين محملتين بمساعدات إلى السودان، بعد كارثة السيول، مشيرةً إلى أن الطائرتين تحملان "كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة".





وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة، الجمعة، انخفاضا من 145 إصابة و22 وفاة يوم الخميس.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، هنأ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بالخطوة التاريخية التي اتخذتها دولة الإمارات بالإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.





وأشار ملك البحرين خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جهود السلام والاستقرار، مؤكدًا أن ما تم الاتفاق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، يعد خطوة تاريخية ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام، وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.





ونقلت "القبس" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الاتفاق أمر عظيم، مضيفًا: "معاهدة السلام كانت إنجازا هاما عملنا بجهد للتوصل إليه، وسترون دولا أخرى تقوم بالأمر نفسه في الفترة المقبلة".





ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله: "أمل أن يساهم هذا القرار بإرساء السلام العادل والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".





وذكرت "الوطن" أن 100 من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، طلبوا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بإجراء تحقيق دولي في الحادث، مستنكرين ما وصفوه بـ"محاولات السياسيين على جميع المستويات التنصل من المسؤولية عن هذه الجريمة، مع الأخذ في الاعتبار تزايد الشكوك حول العبث بمسرح الجريمة ومنع الخبراء الدوليين من تقديم جهود الإغاثة، وكذلك عدم كفاءة النظام اللبناني في ملاحقة الجرائم الجسيمة التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب"، بحسب الخطاب الموجه لمجلس الأمن.





دوليًا، قالت "الراي" إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أدان رفض مجلس الأمن الدولي اقتراحًا أمريكيًا لتمديد حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران,



