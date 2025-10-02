توقف الدراسة وإغلاق مطار.. نشاط بركان يشل الحياة في مدينة كولومبية

رفعت السلطات الكولومبية حالة طوارئ جزئية بعد زيادة النشاط البركاني لبركان بوراكي، الواقع على بُعد نحو 26 كيلومترًا من مدينة بوبايان ، حيث تسبب النشاط البركاني في إغلاق المطار وتعليق الدراسة.

ومن جانبها ، أكدت هيئة الطيران المدني الكولومبية إغلاق مطار ييرمو ليون فالنسيا مؤقتًا بسبب الرماد البركاني المنتشر في الغلاف الجوي، والذي يشكل خطرًا كبيرًا على حركة الطيران وسلامة الرحلات الجوية.

كما وجهت المسافرين كذلك للتواصل مع شركات الطيران ومتابعة التحديثات الرسمية.

كما قررت السلطات المحلية تعليق الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية بمدينة بوبايان لتفادي أي آثار صحية على الطلاب نتيجة استنشاق الرماد.