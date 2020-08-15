سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

بميزات فائقة وأسعار مناسبة، طرحت شركة "نيسان موتور إيجيبت" نسختها المتطورة «أورفان» أحدث ميكروباص في مصر، من أجل تلبية احتياجات الشركات السياحية وشركات النقل الخاصة.









مواصفات ميكروباص أورفان الجديد

يتميز طراز أورفان بمحرك ديزل قوي سعة 2488 سي سي، بقوة 129 حصانا، وعزم دوران يبلغ 356 نيوتن/متر.









يتصل المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، ويعد الميكروباص الجديد من نيسان موفرًا للوقود إذ يبلغ متوسط استهلاكه نحو 12.6 لتر/100 كم.









تم تزويد أورفان بمجموعة من الميزات التقنية والأنظمة الحديثة، فضلًا عن واجهة أمامية مزودة بمصابيح ضباب كبيرة لتوفير أعلى قدر من الإضاءة، ومصدر أمامي لمنع الاصطدام.









تجهيزات ميكروباص أورفان الجديد

• مقصورة داخلية واسعة، تكفي لـ 15 راكبا.

• نظام تكييف مركزي.

• شاشة عرض متعددة الاستخدامات.

• زجاج أمامي يعمل كهربائيًا.

• ثلاجة صغيرة موجودة بجانب الراكب الأمامي للاحتفاظ بالمشروبات بداخلها.









- عدد من وسائل الأمان مثل:

• الوسائد الهوائية الأمامية.

• نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

• نظام الثبات خلال القيادة.









سعر ميكروباص نيسان أورفان في مصر

يفي الطراز الجديد باحتياجات العملاء في السوق المحلية بأسعار مناسبة، حيث يبلغ سعره الرسمي 655.000 ألف جنيه مصري.