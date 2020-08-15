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فن

من أمام البحر.. حكيم يشارك جمهوره صورة على انستجرام.. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان حكيم صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق حكيم قائلا " صباح الفل ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

صباحك ورد - برنس مصر - احلى صباح عليك

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ويذكر ان طرح المطرب حكيم في شهر فبراير الماضي أحدث كليباته باسم "قلبي يا ناس" وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم"الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقثي إسلام شبيسي وميدو مزيكا.
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