حكيم يشارك فيديو من كواليس أغنيته الجديدة "ليلة بمبى".. فيديو

وعلق حكيم على الفيديو قائلا: " كواليس أول مرة تشوفوها من اغنية #ليلة_بمبى فى الاستوديو".





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يستعد المطرب الشعبي حكيم ، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمبة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وطرح المطرب حكيم في شهر فبراير الماضي أحدث كليباته باسم "قلبي يا ناس" وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم"الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقثي إسلام شبيسي وميدو مزيكا.