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فن

مش حاطط الكول تون بتاعي ليه.. حكيم يمزح مع أحد متابعيه بالاتصال عليه

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:40 م
حكيم
حكيم
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مصطفى كرم

قام المطرب حكيم بالإتصال على أحد أرقام متابعيه في فيديو ونشره  بعد أن قام عدد كبير منهم بإرسال أرقامهم له في رسائل الإنستجرام.


وقام حكيم بالإتصال على متابع له يدعى وليد وقام بالتحدث مع أطفاله وعلق حكيم قائلا " انت مش حاطط الكول تون بتاعي ليه يا وليد".


ومن ناحية أخرى طرح حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.


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"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.

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