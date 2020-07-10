حكيم لجمهوره: هانت إن شاء الله كله هيفتح ونرجع نبسطكم

وظهر حكيم بإطلالة كاجول انيقة خلال قضاء الإجازة الصيفية وعلق قائلآ "هانت انشالله كله هيفتح ونرجع نبسطكم في الحفلات تاني وحشتوني يا احلي جمهور".







ومن ناحية أخرى طرح حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.







"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.