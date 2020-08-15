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محافظات

البولنديون يعودون للبحر الأحمر.. 4 رحلات أسبوعية للغردقة ومرسى علم بداية من الخميس المقبل

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

بدأت خطوط الطيران المختلفة من أنحاء العالم في إعادة الرحلات السياحية مجددا لمصر، حيث من المقرر أن يستقبل مطاري الغردقة ومطار مرسى علم جنوب جنوب البحر الأحمر أول رحلة طيران بولندية أوروبية خلال الأسبوع المقبل، وهي تعد أولى رحلات السياحة الأوروبية للبحر الأحمر بعد جائحة كورونا وفتح السلطات المصرية المطارات مرة أخري أمام الطيران الخارجى.


وقال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، إنه من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي بداية الأسبوع المقبل وتحديدا 20 أغسطس الجاري رحلتي طيران من بولندا حسب جداول الطيران المعلنة، وكذلك سيستقبل مطار مرسي علم الدولي رحلتين من بولندا أيضا يوم 22 أغسطس الجاري.


وأضاف الخبير السياحي أنه من المقرر أن يستمر وصول الطيران البولندي للغردقة ومرسى علم بواقع 4 رحلات أسبوعيا اثنين للغردقة واثنين لمرسى علم، حيث وردت اتصالات من شركات السياحة البولندية المنظمة للرحلات، وتم التأكيد على وصول الرحلات.

 

وكشف أبو الحجاج العماري، أن السياحة التشيكية أيضا قريبة جدا من الوصول للغردقة ومرسى علم ونتوقع وصولها نهاية أغسطس أيضا أو بداية سبتمبر، وكذلك الألمان، حيث من المقرر أن تصل الرحلات السياحية الألمانية للغردقة خلال شهر سبتمبر المقبل.

 

كان مطار الغردقة الدولي استقبل أمس الأول، الخميس، أولى رحلات خط طيران دولة ملدوفا، حيث وصلت أولى الرحلات وعلى متنها 180  سائحا بعد انقطاع دام لسنوات عديدة، وتم استقبال الطائرة برش المياه فور هبوطها تعبيرًا عن السعادة لاستقبال الرحلات الجديدة.


وكان في استقبال الركاب الطيار نبيل الملاح، مدير المطار، مع فريق العلاقات العامة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

البولنديون يعودون للبحر الأحمر.. 4 رحلات أسبوعية للغردقة ومرسى علم بداية من الخميس المقبل
البولنديون يعودون للبحر الأحمر.. 4 رحلات أسبوعية للغردقة ومرسى علم بداية من الخميس المقبل
البولنديون يعودون للبحر الأحمر.. 4 رحلات أسبوعية للغردقة ومرسى علم بداية من الخميس المقبل
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