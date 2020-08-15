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فلسطين تسجل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:10 م
فلسطين تسجل 3 حالات
فلسطين تسجل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بـ كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة اليوم السبت، أن حالتي وفاة تم الإعلان عنهما لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (91)، محافظة بيت لحم (32) محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (28)، محافظة أريحا والأغوار (1)، محافظة جنين (3)، محافظة طولكرم (36)، محافظة القدس (194)، بينها 179 داخل مدينة القدس، قطاع غزة (1).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (106)، قطاع غزة (1).

وأوضحت  أن نسبة التعافي بلغت 59.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضًا غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي
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