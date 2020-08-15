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برلمان

لقاء بين هيئتي مكتبي حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد والإسماعيلية

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:33 م
لقاء أمانة الأحزاب
لقاء أمانة الأحزاب ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
استقبلت امانة حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد برئاسة عمرو الشافعي، هيئة مكتب امانة الاسماعيلية برئاسة احمد العايدي وبحضور الاعلامية د. فيبي فوزي امينة المرأة والتي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية شرق الدلتا. 

وبدأ اللقاء الذى حضره الأمناء المساعدون وعدد من الامانات النوعية واللجان المتخصصة وامنات الأقسام وأعضاء الحزب بالمحافظتين، بكلمه ترحيب من عمرو الشافعي.

واستهلت النائبة د. فيبي فوزي كلمتها معربة عن شكرها العميق لهذه الدعوة.

وفي كلمته أكد الإعلامي أحمد العايدي امين الحزب بالإسماعيلية علي عمق العلاقه بين اهالى بورسعيد والإسماعيلية حيث يربطهما كفاح وطني مشترك وسمات وطنية واحدة وبينهما علاقات اخوة وصداقة ونسب.

ثم توالت كلمات الأمناء المساعدين واماناء الامانات واللجان المتخصصه لامانتي المحافظتين، مرحبين بهذا التعاون والذي سيصب في النهايه لصالح أهالينا الكرام في بورسعيد والإسماعيلية.
لقاء بين هيئتي مكتبي حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد والإسماعيلية
لقاء بين هيئتي مكتبي حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد والإسماعيلية
لقاء بين هيئتي مكتبي حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد والإسماعيلية
لقاء بين هيئتي مكتبي حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد والإسماعيلية
لقاء بين هيئتي مكتبي حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد والإسماعيلية
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