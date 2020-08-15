الغضبان: مستشفى نصر بورسعيد التخصصي شهدت طفرة وتحولا في زمن قياسي

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين داخل المستشفى ، رافقه خلالها الدكتور قطب السيد مدير المستشفي.





وحرص المحافظ خلال الجولة على الاطمئنان على الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى ، وسؤالهم عن مدى رضاهم عن سير العمل والرعاية بمستشفى النصر التى يتطلبها المريض، مؤكدا المواطنين على رضاهم وشكرهم للمستوى الطبى المتميز الذى لمسوه داخل المستشفى ، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمة من جانب كافة القائمين داخل هذا الصرح الطبى.









وأكد محافظ بورسعيد، أن مستشفى النصر شهدت حاليا طفرة ونقطة تحول كبيرة خلال زمن قياسى، فى إطار التحول الجديد الذى تشهده محافظة بورسعيد ، مشيرا لاستمرار تقديم أفضل الخدمات للوصول بمستوى التأمين الصحى الشامل على أعلى مستوى بما يقدم للمواطن أفضل الخدمات الطبية والصحية.



