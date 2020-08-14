محافظ بورسعيد: استمرار تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية الجمعة والسبت

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على استمرار عمل المراكز التكنولوجية باحياء المحافظة جميع أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت فى استقبال طلبات المواطنين ودفع جدية التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.









ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة .





وشدد على رؤساء الاحياء بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية .